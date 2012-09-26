Halil Mutlu başkanlık için açık kapı bıraktı

Halil Mutlu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda halterde istenen başarının elde edilemediğini dile getirdi. Mutlu, ''Bu beklenmeyen bir durum değildi. Bunu 2008'den beri söylüyorum. Güvensiz bir ortamda başarı olamaz. Kimse kimseye güvenmiyor, kimse önünü göremiyor'' dedi.





Olimpiyatların hafife alınmaması gereken çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Mutlu, ''Hep seçim sonrası bazı programlar yapılır. Onlar da kısa vadeli olur. Görevde olan bu yönetim 8 senedir bir teknik ekip oluşturamadı. Her yarışmada farklı antrenörler gördük. Böyle bir ortamda başarıdan söz etmek pek mantıklı değil'' diye konuştu.





Londra'ya 6 erkek ve 5 bayan haltercinin gittiğini kaydeden Mutlu, şöyle devam etti:





''Bu sporcuların hepsi kendi istediği yerde ve kendi istediği zaman, kendi istediği antrenörlerle çalıştı. Sporcu her zaman haklı olabilir ama bu kadar da değil. Olimpiyatlara, hazırlık aşamasında sporcularla çalışmayan antrenörler götürüldü. Sporcuyu en iyi kim tanır? 6 ay birlikte çalıştığı antrenörü tanır. Söylenecek daha çok şey var. Olimpiyat gibi önemli bir organizasyona böyle hazırlanılırsa sonuç bu olur.''





''Sporun en dibini de gördüm, en üst noktasını da''





''Sporun en dibini de gördüm, en üst noktasını da'' diyen Mutlu, şöyle konuştu:





''Spor bana çok şey öğretti. Sporun kişiler üzerinden yönetilmemesi gerek. Yönetimler yetenekli sporcuların arkasına sığınıp, (benden sonra gelen düşünsün) mantığıyla hareket ederse başarı gelmez. Biz sporcu yetiştirme derdinde değiliz. Türkiye'de bir sporcu ne kadar değerliyse, kötü gününde de o kadar yalnız kalabiliyor. Sporcu ne kadar yetenekliyse o kadar da kolay harcanıp gidebiliyor.''





Maddi olanakların eskiye nazaran daha iyi olduğunu dile getiren Mutlu, şunları söyledi:





''Bizim yarışmadan sonra kazandıklarımızı sporcu artık yarışmaya gitmeden elde edebiliyor. Zaten milli bir davadaysanız maddiyatın önemi yok. Hiçbir milli sporcunun bu işi para için yaptığını düşünmüyorum. Başarılı olduğunuzda zaten devlet maddi manevi destek veriyor. İmkan kat kat fazla ama başarı da bir o kadar düşüşte. Sadece para harcanıyor ama yatırım nereye yapılıyor, sonuç nerede?''





''Beni bu seçimlerde görebilirsiniz''





Halter Federasyonu'nun 31 Ekim'de yapılacak Olağan Genel Kurul'unda mevcut başkanın yanı sıra yeni başkan adaylarının da çıkacağını kaydeden Mutlu, ''Olmaması abes olurdu. Ben her zaman bu mücadelenin içinde varım. Beni bu seçimlerde görebilirsiniz. Bu bir ekip işi. Başkan adayı olacağım diyemem ama olmayacağım da diyemem. Buna büyüklerimiz karar verecek. Başkanlık ya da genel koordinatörlük fark etmez her şekilde yönetimde olmaya varım. Ben yeni bir yönetim taraftarıyım'' dedi.





Halil Mutlu, 2016 Rio Olimpiyatları'nın yakın hedef olduğunu belirterek, ''Halterin 2016'da tam anlamıyla toparlanabileceğini sanmıyorum ama bazı şeyler değiştiği takdirde 2020'de eski günlerimizi yaşayacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.