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Haliç’ten iyi haber

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haliç Köprüsü’nde 18 Haziran’da başlayan onarım çalışmalarının planlanandan 9 gün önce tamamlanacağını duyurdu.

09 Eylül 2012 Pazar 00:15
Haliç’ten iyi haber

Haliç Köprüsü'nde 18 Haziran'da başlayan bakım çalışmaları bugün sona erecek ve köprü trafiğe açılacak.

Müjdeli haber Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, 81 gün süren bakım çalışmalarının planlanandan 9 gün önce tamamlandığını bildirdi.

Okulların açılmasından önce Haliç Köprüsü'nü trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan bakan, şöyle konuştu:

''Müteahhit firmaların ve Karayolları çalışanlarının özverili çalışmaları sonucu, okullar açılmadan önce bakım çalışmalarını tamamlayarak köprüyü hizmete açıyoruz. Böylece okulların açılmasıyla o bölgede trafikte yaşanacak sorunların da önüne geçmiş oluyoruz.

Hem Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü hem de Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle yaz döneminde İstanbullular biraz sıkıntı çekti ancak bu iki köprünün bakım çalışmalarının yapılması zorunluydu.

İstanbullar sabırla çalışmaların tamamlanmasını beklediler. Bizler de FSM Köprüsü'nde 26 gün, Haliç Köprüsü'nde ise 9 gün öncesinde bakım çalışmalarını tamamladık. Haliç Köprüsü yarın (bugün) itibarıyla trafiğe açılacak. İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun.''

Bakan Yıldırım, köprü bakımının 20 milyon liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi.

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