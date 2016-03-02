Haliç 20 Yıldır Temizleniyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ülke Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğle Ajansı adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Haliç 20 Yıldır Temizleniyor