Halı Saha Ligi’nde şampiyonlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve mayıs ayında başlayan Nike Halı Saha Ligi'nin şampiyonları, İstanbul'da yapılan final maçlarıyla belli oldu.





İstanbul Anadolu Lisesi'ndeki finallerde liseler kategorisinde Uşak Lisesi, üniversiteler kategorisinde ise Sakarya Üniversitesi Marina Takımı şampiyonluğa ulaştı.





Şampiyon takımlar kupalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin ile TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın elinden aldı.





Ödül töreninin ardından ligde finale kalan tüm sporcular, Türkiye-Estonya maçını izlemek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gitti.



