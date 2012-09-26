Haklarını helal ettiler; alacağını vermediler!

Habertürk gazetesinden Atilla Türker, Ediz Bahtiyaroğlu'yla ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.





İşte o haber;





Ediz Bahtiyaroğlu ile ilgili son derece çarpıcı 2 hususu bildirmemiz gerekiyor:





1- Ediz, bu dünyadan alacaklı ayrıldı. 518 bin lirası A.Gücü’nden, 80 bin lirası da Bucaspor’dan olmak üzere toplam 598 bin lira alacağı vardı. Ama tahsil etmeye ömrü yetmedi. Bu para bugüne kadar da ödenmedi.





2- Ediz’in ailesine ölüm tazminatı verilmeyecek. TFF tarafından Ankara Sigorta’ya yaptırılan poliçe gereği Ediz, antrenmanda ya da maçta kaza sonucu değil de kendi evinde kalp krizi geçirerek öldüğü için 100 bin liralık ölüm tazminatından ailesi yararlanamayacak.





Ankaragücü sürekli atlattı





Henüz 26 yaşında hayata elveda diyen Ediz Bahtiyaroğlu, 2005-06 sezonunda Keçiörengücü’nde profesyonelliğe adım attı. Ardından 3 sezon Ankaraspor’da top koşturdu. Sonrasında ise Ankaragücü, Bucaspor, ardından tekrar Ankaragücü derken, son nefesini Eskişehirspor forması altında verdi. İşte bu süreç içerisinde bazı talihsizlikler yaşadı. Ankaragücü’ndeki ilk döneminde başarı ile top koşturmasına karşın, 310 bin liralık alacağını tahsil edemedi. Haliyle Futbol Federasyonu’na başvurdu... Federasyon gerekli incelemelerden sonra 310 bin liranın Ediz’e ödenmesini kararlaştırdı. Ama Ediz yine parasını alamadı. Çünkü Ankaragücü yöneticileri çeşitli gerekçelerle Ediz’i sürekli atlattı.





Parasını almaya ömrü yetmedi





Sonrasında Bucaspor’a transfer olan Ediz, burada da bir talihsizlik yaşadı. Bucaspor’da da 80 bin lirası kaldı. Buca’daki günlerinden sonra tekrar Ankaragücü’ne dönen Ediz, yine benzer olayla karşılaştı. Ankaragücü’nde bu kez 208 bin lirası kaldı. Bu parayı tahsil edebilmek için Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Dosyası henüz karara bağlanmadı. Ama mevcut sözleşmesi paralelinde dosyanın Ediz lehine sonuçlanmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ne acıdır ki toplam 598 bin lirayı almaya Ediz’in ömrü yetmedi...





Helal ettiniz ama...





İnsanın aklına ne geliyor biliyor musunuz: Cenaze namazı öncesi imam, cemaate 3 kere sorar ya, “Hakkınızı helal ediyor musunuz” diye... Cemaat de tekrarlar, “Ediyoruz” diye. Ediz’in cenazesinde de benzeri yaşandı. Ama burada şöyle farklı bir durum vardı: Ediz’e hakkını helal edenler arasında Ediz’in hakkını yiyenler vardı. Ne diyeyim... Hakkını helal et Ediz.





BU NASIL SİGORTA?





Sahada ölse parası ödenmiyor!





Gelelim sigorta olayına... Önce şunu belirteyim; profesyonel liglerde top koşturan tüm oyunculara ferdi kaza sigortası yapılır... Futbol Federasyonu, son yıllarda olduğu gibi poliçeyi yine Ankara Sigorta’ya yaptırdı. Bu poliçede kaza sonucu ölen futbolcunun ailesine 100 bin lira ödenmesi şartı var. Ama bu parayı alamayacak Ediz’in ailesi... Ankara Sigorta yetkilileri bu durumu “Ediz, kaza sonucu değil, kalp krizi sonucu vefat etti. Mevcut poliçe kapsamında ölen bir futbolcunun ailesine para ödenebilmesi için, o futbolcunun saha içinde ya da deplasman yolculuğu sırasında kaza geçirerek hayata gözlerini kapaması gerekir. Kalp krizi saha içinde bile olsaydı, yine kaza kapsamına girmezdi... Kaza kapsamına girebilmesi için, saha içinde bir darbenin ya da başka bir unsurun gerçekleşmesi, yani kazanın olması gerekir” şeklinde açıklıyor.





Niye hayat sigortası yok?





Peki, bu poliçenin kapsamında kaza sigortası değil de hayat sigortası bulunsaydı, Ediz’in ailesine gerekli tazminat ödenir miydi? Evet, ödenirdi... Ama bu tür riskli mesleki gruplarda genel uygulama, kişilere hayat sigortası değil, kaza sigortası yapılması şeklinde... Hayat sigortası poliçe priminin çok yüksek tuttuğunu belirtmemde de yarar var. Görüldüğü gibi haberlerimiz pek iç açıcı değil. Ama şunu da yazmamız gerekiyor: Bucaspor yöneticileri, “Ediz bizim evladımız sayılır. En kısa zamanda 80 bin lirayı ailesine ödeyeceğiz” şeklinde mesaj yolladılar. Peki ya Ankaragücü? Ediz’e 518 bin lira borcu bulunan Ankaragücü... Dileriz yanılırız, ama ödemezler... Çünkü kulüp borç batağında... Tepetaklak gidiyor. Kulübü bu duruma düşüren beyfendi de elindeki piyonlarla gününü gün ediyor.





Aman ecel zalim ecel...





Tavkim yaprakları 1986 yılının Ocak ayının 2'sini gösterirken dünyaya geldi Ediz Bahtiyaroğlu... O zamanki adıyla Yugoslavya'nın Novi Pazar kentinde doğan Ediz, futbola Bursaspor'da başladı, genç yaşta Ankaraspor formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Samet Aybaba tarafından keşfedildi. Son olarak Eskişehirspor'da görev yaptı, bu sezon 2 maçta oynadı. 5 Eylül 2012'de, antrenman sonrası evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...