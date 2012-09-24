Hakkari'de okula gitmeyin bildirisi

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde 20 Eylü’de, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu Köyü’ndeki Atatürk İlköğretim Okulu’nun da yakılması ile Hakkari ve ilçelerinde başlayan eğitim sıkıntısı devam ediyor. Hakkari merkez ve ilçelerinde bir çok ailenin meydana gelen olaylardan dolayı duyduğu endişe yüzünden çocuğunu okula göndermediği belirtilirken; kent merkezinde de kendilerine Hakkari halk inisiyatifi diyen bir grup tarafından bildiri dağıtıldı. Dün gece dağıtılan bildirilerde, aileleden çocuklarını okula göndermemeleri, askere gidilmemesi, vergi ödenmemesi ve mahkemelere gidilmemesi istendi.

DHA