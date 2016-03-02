Hakkari Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri tutuklandı

Hakkari'de dün akşam saatlerinde evine giderken Özel harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Mikail Atan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.