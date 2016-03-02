Hakkari'deki sözde 'öz yönetim' ilanına ilişkin dava

Hakkari'de sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Dilek Hatipoğlu, Belediye Meclis üyesi Nurullah Çiftçi, Ali Tetik, İlhan Kaynak, Devrim Ecer ve Fırat Ertunç ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan yargılanmaları talep edilmişti.