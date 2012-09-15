Askeri konvoya pusu: 4 şehit

Hakkari'de askeri konvoyun geçişi sırasında mayın patladı, 4 asker oldu, 5 asker de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Çukurca karayolunun 15'inci kilometresinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.



PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, mayın taraması yapan askeri birliğin geçişi sırasında patlatıldı.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.



Patlamanın ardından güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlarda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmalar nedeniyle Hakkari-Çukurca karayolunun güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.