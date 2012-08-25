Hakkâri'de petrol müjdesi

Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti.



Yıldız, “Ancak hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı” dedi.



1700 kilometrelik sondaj

Terörün yerli enerji kaynaklarına ulaşmayı engellemeye çalıştığını aktaran Yıldız, “Er ya da geç bu kaynaklara ulaşacağız. Petrol ve doğalgaz sondaj arama faaliyetlerine ayırdığımız kaynak 13 kata çıktı. Edirne’den Kars’a uzanacak 1700 kilometrelik sondaj yapıyoruz” diye konuştu.



Bakan Yıldız, “Hakkâri ve civarındaki petrolün çıkarılması için terörün bitmesi mi beklenecek” yönündeki sorumuza şu cevabı verdi: “Terörün kısa vadede biteceğini elbette öngörmüyoruz. Ancak biz petrol aramaya tabii ki daha önce başlayacağız. Önümüzdeki yıl için proje ve altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Kışı geçireceğiz ama baharla birlikte güvenlik güçlerimizin desteğiyle bölgedeki petrolü arayacağız.”



Diyarbakır’da kaya gazı

Özel sektörün de aynı nedenlerle arama faaliyetlerine başlayamadığını kaydeden Yıldız, özel sektörün aynı şekilde güvenlik güçlerinin desteğiyle önümüzdeki yıl arama çalışmasına başlayacağını inandığını bildirdi. Yerli petrol kaynakları için çalışmalara tüm hızla devam edeceklerini ifade eden Bakan Yıldız, Diyarbakır’da Sarıbuğday 1 sahasında dünyanın önde gelen bir şirketiyle kaya gazı sondajına başlanacağını sözlerine ekledi.



Karadeniz izin vermedi

Bakan Yıldız, Türkiye’nin denizdeki ilk doğalgaz platformu olan Akçakoca’ya tekneyle gitmek istedi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Denizin 100 metre altından doğalgaz çıkaran platform, Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 1’ini karşılıyor. Bakan Yıldız, Karadeniz’de şartların çok zor olduğunu, bununla birlikte bu bölgede doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.