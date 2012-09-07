Hakemler testten geçti

Gazi Üniversitesi Atletizm Pisti'nde UEFA Hakem Komitesi üyesi Jaap Uilenberg'in gözetiminde gerçekleşen testte üst klasman hakemler koşu yaptı. Hakemler etapları başarıyla tamamlarken, Deniz Çoban geçirdiği sakatlık nedeniyle testi yarıda bıraktı. MHK Başkanı Zekeriya Alp de hakemleri kenardan takip etti.





Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Bülent Yıldırım ve Barış Şimşek fiziksel yeterlilik testinde yer almazken, FIFA hakemliğini bıraktığını açıklayan Yunus Yıldırım, bu unvanla son kez koştu.





Yunus Yıldırım, yaptığı açıklamada, 2012-2013 sezonunun ilk kondisyon testine girdiklerini söyledi.





Yıldırım, ''Hem geçtiğimiz üç haftanın teknik değerlendirmesi hem de teknik kondisyon testi yapıldı. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Türkiye'de yer alan liglerdeki müsabakaları en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Türk hakemliği son dönemde büyük ivme kazandı. Türk hakemliği, dünya hakemliğinde söz sahibi olarak adından hep bahsettirecektir'' diye konuştu.





MHK Başkanı Zekeriya Alp ise, bir kaç kişi dışında hakemlerin kondisyon açısından hazır durumda olduğunu dile getirdi.





''Bu da bize gelecek için olumlu mesajlar veriyor'' diyen Alp, ''Özellikle yurtdışında görev alan arkadaşlarımızın üstün başarıları, hakemlik camiası açından olumlu sonuçlar doğuruyor. Çok daha iyi sonuçlar çıkarabilecek hakemlerin mevcudiyetini artıracağız'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'de futbolcuların hakemlere yardımcı olmadığını savunan Alp, şöyle konuştu:





''Futbolcu kardeşlerimiz sahada hakemlere yardımcı olmaktan ziyade onları zorlayıcı tavırlara başvuruyor. Futbolcularımız, hakemlerle çok daha iyi diyalog kurarak seyircileri tahrik edici hareketlerden kaçınmalı. Teknik adamların ve yardımcılarının da hakemlere karşı tutumları zaman zaman hoş gözükmüyor. Onlardan da ricamız maçlarda olumsuz söylem ve hareketlerden uzak durmaları. Bizim istediğimiz doğrultuda hareket ederlerse, Türk hakemliğine ve Türk futboluna çok büyük hizmet ederler.''





Hakemler





Fiziksel yeterlilik testine ise şu hakemler katıldı:





''Yunus Yıldırım, Tolga Özkalfa, Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Özgüç Türkalp, Süleyman Abay, Aytekin Durmaz, İlker Meral, Suat Arslanboğa, Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Yılmaz, Kemal Uğurlu, Ali Palabıyık, Mürvet Sezer, Mustafa Aydın, Volkan Bayarslan, Serkan Çınar, Mete Kalkavan, Özgür Yankaya, Deniz Ateş Bitnel, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Taner Gizlenci, Hüseyin Sabancı, Çağatay Şahan, Murat Türker, Kutluhan Bilgiç ve Ferdi Uludağ''