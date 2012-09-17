Hakemler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 19 Eylül Çarşamba günü gruptaki ilk maçında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Wolfgang Stark yönetecek. Stark'ın yardımcılıklarını Jan-Hendrik Salver ile Mike Pickel yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Tobias Welz ve Christian Dingert'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Haecker olacak.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki ilk maçında Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Ivan Bebek yönetecek. Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ile Miro Grgic yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Domagoj Vuckov ve Ante Vucemilovic-Simunovic'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise, Dalibor Conjar olacak.