Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Hakemler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda mücadele eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda bulunan Fenerbahçe’nin, gruplardaki ilk maçlarının hakemleri belli oldu

17 Eylül 2012 Pazartesi 16:30
Hakemler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 19 Eylül Çarşamba günü gruptaki ilk maçında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Wolfgang Stark yönetecek. Stark'ın yardımcılıklarını Jan-Hendrik Salver ile Mike Pickel yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Tobias Welz ve Christian Dingert'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Haecker olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki ilk maçında Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Ivan Bebek yönetecek. Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ile Miro Grgic yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Domagoj Vuckov ve Ante Vucemilovic-Simunovic'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise, Dalibor Conjar olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim