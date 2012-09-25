Hakem polise başvurdu

Manchester United'ın 1-2 kazandığı maçın ardından hakem Mark Halsey'in konuk ekip United lehine verdiği penaltı kararı ve Liverpool'un orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kırmızı kartla oyundan ihraç etmesi çok konuşulmuştu.





2009 yılında gırtlak kanserine yakalanan ancak iyileşen Mark Halsey, maç sonrası bazı kızgın Liverpool fanatikler, tarafından sözlü tacize uğramış ve "keşke kanserden ölseydin" vb. bir çok mesaj almıştı.





Eşi de kanserle savaşan Mark Halsey için İngiltere Hakem Kurulu profesyonel destek önerisinde bulunmuş ve Southamptan - Sheffield Wednesday maçındaki atamayı da iptal etmişti.





Mark Halsey'in bugün yapılan açıklamada gelen mesajlarla ilgili polise başvurduğu açıklandı.