Hainler işbaşında

PKK'lı teröristlerin yollara ve menfez altlarına döşedikleri bombaları nasıl hazırladıklarını gösteren fotoğraflar ele geçirildi. Çatışmada etkisiz hale getirilen bir teröristin flaş belleğinden bulunan fotoğraflara göre; asker ve polislerin yanı sıra sivilleri de hedef alan "ölüm bombaları" kırsalda hazırlanıp, gece yol kenarları ile menfez altlarına yerleştirilip telsiz kumanda sistemiyle patlatılıyor.

Teröristler, askeri konvoylara yönelik en kanlı saldırıyı Çukurca'da yaptı. 17 Ağustos 2011 günü Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 12. kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında önceden yola döşenen bombalar uzaktan kumanda ile patlatıldı. Biri binbaşı 11 asker şehit düştü. Teröristlerin yol saldırısı sadece asker ya da polislere yönelik olmadı. 16 Eylül 2010'da da yola döşenen bombanın hedefinde bir minübüs yer aldı. Yolun altına tünel kazan teröristler bombayı yerleştirdiken sonra tüneli kapatıp, saldırı anını bekledi. İçinde sivillerin olduğu minibüsün Hakkari'nin merkeze bağlı Durankaya Beldesi Geçitli Köyü yakınlarına geldiği anda bomba uzaktan kumanda sistemi ile patlatıldı. 10 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı saldırının daha sonra PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği belirlendi. PKK'lıların bombaları nasıl hazırladıkları güvenlik güçlerinin eline geçti. "Ölümcül yol bombalarının" nasıl hazırlandığını gösteren fotoğraflara Hakkari'de çıkan çatışmada öldürülen bir teröristin üzerinde çıkan flaş bellekte ulaşıldı. Fotoğraflara göre teröristler tenha arazilerin en kuytu yerlerini açık hava bomba imalathanesine çevirmişler. Bombanın şiddetini artırmak için bir çok patlayıcı maaddeden oluşan karışım hazırlanıyor. Bazı teröristler ellerinde sopalarla patyalıcıyı karıştırırken bir diğeri ateşleme sitemini hazırlıyor. Bomba karışımı macun kıvamına geldiğinde ise sıkıştırılarak plastik bidon ya da yağ tenekelerine basılıyor. Ateşleme düzeneği de takılan ölüm bombaları naylon ya da bez parçaları ile de sarıldıktan sonra havanın kararmasının ardından hedeflenen yol kenarlarına ya da menfez altlarına yerleştiriliyor. Jemmer cihazlarının etkisinden kurtarmak için hazırlanan bombalara 500 metre ile 1 kilometre uzunluğunda ateşleme sistemini harekete geçirecek kablo bağlanıyor. Kablonun bir ucu telsize diğer ucunu ise bombaya bağlayan teröristler patlamayı telsiz tuşuna basarak gerçekleştiriyor.

DHA