O HAİN böyle öldürüldü !

Geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında Viranşehir- Ceylanpınar karayolunda kontrol sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı teröristlerden Ahmet Bal ölü, Yunus Çiçek ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Vali Güvenç, bu iki teröristin, 9 Ağustos'ta İzmir Foça'da 2 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı askeri araca yapılan bombalı saldırının da failleri olduğunu açıkladı. Vali Güvenç, Foça'daki eylemi bu iki teröristin yaptığının parmak izlerinden belirlendiğini söyledi.



Vali Güvenç, ayrıca Foça saldırısına ilişkin İzmir ve Şanlıurfa'da 5 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.



Pazar günü Viranşehir- Ceylanpınar karayolunda 3 güvenlik görevlisi 4 kişinin de yaralandığı operasyonda Foça bombacısı terörist üzerindeki bombayı atmaya çalışırken polisin silahından kurşunla vuruldu ve atmak istediği bombanın patlamasıyla parçalanarak öldü.