Hainler ambulanslara bile ateş açmış

Roket isabet eden otobüsten bazı arkadaşları ile yaralı kurtulduğunu belirten Kayapınar, "Teröristler bizi alan ambulansa bile ateş etti" dedi.

Bingöl'de 18 Eylül’de 10 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan askerlerden Piyade Çavuş Bilgi Kayapınar (21), Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki 3 gün süren tedavisinin ardından Elazığ Askeri Hastanesi'nde ameliyat olarak Adana'daki baba ocağına döndü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar, gaziyi ziyaret ederek çiçek verdi. Vatani görevini Sakarya 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda yaparken terör olaylarının artmasıyla kaydırma birlik olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderilen Kayapınar, saldırı anını anlattı.

"OTOBÜSE 3 ROKET ATILDI"

Kayapınar, Bingöl'de askerin bir kısmını bırakıp mola verdikten sonra yola devam ettiklerini Bingöl'ün Kardeşler Köyü mevkisine geldikleri sırada önce roket atıldığını belirterek, "Roketle birlikte konvoyun önünde ve arkasında bulunan zırhlı araçların lastiklerini ateş açarak onları hareketsiz bıraktılar. İlk roket bizim otobüsün ön tarafına geldi, bu arada bizim önümüzdeki otobüs kendini kurtararak köye sığındı. Bizim otobüse roket isabet ettiği için olduğu yerde kaldı. Bize ikinci bir roket attılar o da otobüsün arkasına isabet etti. Otobüs iyice yanmaya başladı, askerler otobüsün orta kısmına yerde yatmaya başladı. Hemen ardından 3. roketi attılar bu rokette otobüsün içinden geçti ancak patlamadı. 3. roketin ardından yağmur gibi mermi gelmeye başladı" dedi.

Mermilerin otobüse yağmur gibi gelmesiyle birlikte askerlerin kendilerini otobüsün kırık camlarından dışarı atmaya başladığını söyleyen Kayapınar şöyle devam etti:

"Her tarafta yaralı asker vardı, bir taraftan otobüs hem önden hem arkadan yanmaya devam ediyordu. Arka taraftan ateş iyice artmaya devam edince ben iki tane arkadaşımı otobüsün kırık olan camından aşağıya attım. 3. arkadaşımı da atacaktım ama ateş bana iyice yaklaştığı için kendi canımı kurtarmak için onu atamadım kendim pencereden aşağı atladım. Hemen yolun kenarında hendek vardı kendimizi oraya atarak kurşunlardan saklanmaya çalıştık. Ancak teröristler hiç acımadan sürekli sıkıyordu."

"BİZİ 2 UZMAN ÇAVUŞ KURTARDI"

Kayapınar, konvoyu korumak için 2 tane zırhlı araç ve 2 tane uzman çavuş olduğunu vurgulayarak, "2 uzman çavuş teröristlere karşılık vererek bizim canımızı kurtardı. Ben hendeğe indiğimde bir terörist bize doğru yaklaşıyordu sağ kalanları da öldürmeye geliyordu. Uzman çavuşların ateş açması sonucu bize yaklaşamadı ve geri püskürtüldü. Uzman çavuşlar olmasaydı hepimiz ölmüştük" diye konuştu.

Konvoyda birde ambulans olduğunu anlatan Kayapınar, "Biz yaralandıktan sonra ilk müdahaleyi canı pahasına da olsa bizim konvoyda bulunan ambulans yaptı. Teröristler yaralılara müdahale etmek için hareket eden ambulansın ve sağlık görevlilerin bizim yanımıza gelmesini önlemek için onlara da ateş etti. Ancak buna rağmen görevliler bizi ambulansa aldı. Ambulansta 4 tane yaralı varken teröristler ambulansa mermi yağdırdı. Teröristlerin tek amacı bizi öldürmekti bunun için her yolu deniyorlardı. Ambulansa sıktıklarında asker yaralandı mı bilmiyorum o ben şoka girmişim" şeklinde konuştu.

"DOKTOR BİLE YAŞADIĞIMA ŞAŞIRDI"

İlk müdahale yapıldıktan sonra Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildiğinin altını çizen Kayapınar şöyle devam etti:

"Beni hastaneye getirip ameliyata almışlar. Bir sağ omzumdan iki tanede boğazımdan kurşun isabet etmiş. Doktor bana filmi de gösterdi boğazımdan iki mermi girmiş ama damara isabet edip omuriliğe zarar vermemiş. Doktor kendisi de filme bakıp hayret etti. Şimdi boğazımda patlamadan dolayı cam parçaları var. Ama buna da şükür doktor 'çok şanslısın damara gelse boynundan aşağısı tutmazdı' dedi. Patlamalardan dolayı kulağımda biraz duyma sorunu var ama ona da geçer dediler, birde otobüsten atladığım için bacağımda bir ağrı var."

"VATAN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Gazi arkadaşlarıyla telefonla konuştuğunu bazılarının durumunun iyi olduğunu ancak bazılarının bacaklarını, ayaklarını kaybettiğini bunlara üzüldüğünü ifade ederek, "Şehit arkadaşlarım gözümün önünden hiç gitmiyor onları hiç unutamıyorum. Ama ben iyileşip birliğime dönmek istiyorum. Vatan için her şeyi yaparım ve yapmaya hazırım. Teröriste de lanet olsun diyorum onlara bu söz yeter başka bir şey demiyorum" dedi.

Baba İsa Kayapınar (48) ise oğlu sağ salim geldiği için sevindiğini ancak şehitleri üzüldüğünü belirterek teröristlere söylenmesi gereken çok söz olduğunu ancak onlara lanet kelimesini bile layık görmediğini, ambulansın içindeki yaralılara, silahsız insanlara saldıracak kadar alçaldıklarını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar ise Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu terörün er ya da geç bitireceğini, yapılan bu saldırı da terörün gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

İHA