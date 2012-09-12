Hain saldırıya böyle hazırlanmış

DHKP-C'Lİ İbrahim Çuhadar,(39) önceki gün saat11.00'da Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne gelerek üzerindeki bombayı patlattı.

Patlamada, kendisine engel olmak isteyen 11 yıllık polis memuru Bülent Özkan şehit oldu. Karakol amiri, 2 komiser, 1 polis memuru ve karakolda bekleyen 3 kişi yaralandı.

Şehit polisin önümüzdeki pazar günü eczanede çalışan Sevinç Öztürk'le evlencek olması acıları bir kat daha arttırdı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken önceki gün akşam saatlerinde örgüte bağlı bir internet sitesi saldırıyı üstlendi ve saldırıdac anlı bomb a olarak kullanılan İbrahim Çuhadar'ın fotoğrafına yer verdi.