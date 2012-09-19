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Hain saldırıda otobüs şoförü konuştu

Bingöl'de 9 askerin şehit olduğu terörist saldırıda hafif yaralanan askerler ve otobüsün sürücüsü, tedavi gördükleri Bingöl Devlet Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu

19 Eylül 2012 Çarşamba 11:05
Hain saldırıda otobüs şoförü konuştu

2 OTOBÜS HEDEF OLMAKTAN KURTULDU

PKK'lıların roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açmaları sırasında otobüsten inen 2 asker, anında ateş açıp PKK'lılara karşılık verdi. Askerlerin PKK'lılara ateş açması üzerine önde giden 2 otobüs hedef olmaktan kurtulup, hızla olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen otobüsün ise roket isabet etmesi nedeniyle hareket edemediği belirtildi.

PKK'NIN HAİN PLANINI BOZAN 2 MEHMETÇİK

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"UÇURUMUN KENARINDA DURDUM"

Olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüsün sürücüsü, o anları şöyle anlattı: "Olay yerine geldiğimiz anda, yaklaşık 50 metre önümüzdeki otobüse 4-5 el ateş edildi. Biz önce öndeki araçtan kontrol için ateş edildiğini sandık. Ardından otobüsümüze roket atıldı. Geri geri kaçmaya çalışırken, üzerimize yoğun şekilde 200 metrekarelik alandan ateş açılıyordu. Otobüsü geri geri getirip uçurumun kenarında durdum. Kaçacak yerim yoktu, kapıları açtım.

"KENDİMİ AŞAĞIYA ATTIM"

Askerlere inmelerini söyledim. Önce yaralı Başçavuş'u kapıdan yuvarladım. Sonra da kendimi aşağı attım. Askerler aşağı inerken diğer taraftan üzerimize uzun namlulu silahlarla ateş açılmaya devam ediyordu. Arkasından patlama sesi geldi. Patlama sesiyle irkildim. Öndeki otobüste 1 asteğmenin şehit olduğunu duydum. Baraj güvenliği veya yol güvenliğini sağladığını ve köy korucusu olduğunu tahmin ettiğim biri, hakim tepeden PKK'lılara ateş açtı. Daha sonra PKK'lılar olay yerinden meşelik alana doğru kaçarak uzaklaştı. Bu sırada bizim güvenliğimizi sağlayan askerlerin karşılık vermemesi dikkatimi çekti. Zırhlı araçların olay yerinden uzaklaştığını gördüm"

"15-20 DAKİKA BOYUNCA TARANDIK"

Askerler ise, sivil olduklarını, izinden döndüklerini, Elazığ Kabul Toplama Merkezi'nden otobüslerle, zırhlı araçlar nezaretinde Bingöl, Bitlis ve Muş'taki birliklerine gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Olay yerine varmadan 15-20 dakika önce mola verdiklerini belirten askerler, olay sırasında silah sesleriyle birlikte irkildiklerini, otobüste yeteri kadar silahlı askerin bulunmadığını öne sürdü. Askerler, zırhlı araçların PKK'lıların saldırısı sırasında karşılık vermediğini belirtti. Can havliyle kendilerini otobüsten dışarı attıklarını söyleyen askerler, "Yaklaşık 15-20 dakika boyunca tarandık. Tepedeki kişi olmasaydı, belki hiçbirimiz sağ kurtulamayacaktık" dediler.
 

habertürk

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