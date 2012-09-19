Haftanın maçı Aydınus’un

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Haftanın maçları ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
21 Eylül Cuma:
20.00 Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor: Volkan Bayarslan
22 Eylül Cumartesi:
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Orduspor: Halis Özkahya
17.00 Kayserispor-Eskişehirspor: Süleyman Abay
20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Yunus Yıldırım
20.00 Mersin İdmanyurdu-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
23 Eylül Pazar:
17.00 Sanica Boru Elazığspor-Bursaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu
17.00 Sivasspor-Kasımpaşa: Çağatay Şahan
20.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Mete Kalkavan
24 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus