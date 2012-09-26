Hadisenin cinliği

Her şey Hadise’nin geçen yılın en çok tutan şarkılardan biri olan Deniz Erten imzalı “Aşk Kaç Beden Giyer”in Seray Sever tarafından dizi yapılma sürecinde ortaya çıktı. Diziyle ilgili gerekli izinler alınırken Deniz Erten şarkısının sloganının kozmetikten kuyumculuğa kadar pek çok alandaki tescil haklarının zaten Hadise Açıkgöz adına alındığını öğrendi.

Hadise’nin “Bu şarkı benimle tanındı” diyerek izin almaması Erten’i öfkelendirdi. Ardından Hadise’nin yakın çevresinden alınan bilgilere göre Erten, verdiği bütün şarkıları geri çekti. Yeni albümünün çıkış parçası olacağını açıkladığı “Parfüm” başta olmak bütün şarkılarını Erten’in geri çekmesi Hadise’yi zor duruma düşürdü. Erten’in dava açacağı da öğrenildi.