Hac Kuraları Bugün Çekildi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Sıcak Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Hac Kuraları Bugün Çekildi başlığıyla verilen haber, Trt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Hac Kuraları Bugün Çekildi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Hac Kuraları Bugün Çekildi