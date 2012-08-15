Güzel oyuncu Ağrı Dağı’nda ölümden döndü

Bir süredir Türkiye'de bulunan D'Errico Ağrı Dağı tırmanışı sırasında ciddi bir kaza geçirdi. Kazadan sonra 44 yaşındaki Donna D'Errico'nun dudakları şişti, yüzü yaralar içinde kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerine dikişler atıldı.

Nuh'un Gemisi'ni ilk kez 9 ya da 10 yaşında bir çocukken duyduğunu ve kelimenin tam anlamıyla büyülendiğini söyleyen Donna D'Errico, Yıllardar bu konuda araştırmalar yapmıştı.

Donna D'Errico, bu uğurda iki çocuğunu ABD'de bırakarak Türkiye'ye gelmişti,

İnternetteki TMZ.com'un haberine göre Donna D'Errico, bu kazaya rağmen tırmanışını sürdürmekte kararlı. Oyuncu, riskli tırmanışın son iki gününü de tamamlamayı planlıyor.

1968 doğumlu Donna D'Errico, 1996- 98 yılları arasında Baywatch dizisinde rol almıştı. Oyuncu şöhretini büyük ölçüde bu diziye borçlu. Motley Crue grubunun bas gitaristi Nikki Sixx'ten 2007 yılında boşanan D'Errico'nun 2 çocuğu bulunuyor.