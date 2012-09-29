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Gürsoy: 'Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik'

Galatasaray'ı 2-0 yenen Orduspor'da galibiyet mutluluğu yaşanıyor. Kulübün genel sekreteri Murat Gürsoy, mücadelede Galatasaray'ın kötü olmadığını, kendilerinin iyi olduğunu söyledi.

29 Eylül 2012 Cumartesi 16:30
Gürsoy: 'Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik'
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etme başarısı gösteren Orduspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. 

Kulüp genel sekreteri Murat Gürsoy, yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı kendi sahalarında mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. 

Orduspor camiasına ve taraftarlarına 3 puanı hediye eden futbolcular ve teknik heyeti tebrik ettiğini dile getiren Gürsoy, şöyle devam etti:

''Her şeyden önce Galatasaray karşısında alınan 3 puanı Orduspor taraftarına hediye ediyoruz. Maçtan önce de söylediğimiz gibi, Orduspor'un sahasında 4 büyüklerle yaptığı maçlar tarihi birer fırsattır. Bu maçlarla beraber büyük taraftarımızla şehrin bayram havasına gireceğini söylemiştik. Nitekim de hem maç öncesi hem de maç sonrası böyle oldu. Başkanımız Nedim Türkmen ve dünyaca ünlü teknik direktörümüz Hector Cuper'in attığı başarı adımlarıyla hedeflerimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz.''

Gelen başarıların, Avrupa'daki hedefledikleri projenin bir başlangıcı olduğunu anlatan Gürsoy, ''Biz bütün yaptıklarımıza inanarak geçen yıl ilk olarak bu takımı Süper Lig'de kalıcı hale getirdik. Camia olarak Orduspor'u eski günlerine kavuşturmayı istiyoruz. Yeniden Orduspor'un UEFA'da ülkemizi temsil etmesini arzuluyoruz. O nedenle Hector Cuper gibi bir hocanın Orduspor'un başında olması bu Avrupa projesinin en büyük simgesi ve en büyük sonucudur'' dedi.

Gürsoy, ligde başta 4 büyükler olmak üzere tüm takımlara karşı galibiyet hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Hedeflerimiz doğrultusunda biz bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, rakip kim olursa olsun hem iç hem de dış sahada 3 puana oynuyoruz. Dün akşam Galatasaray'a karşı çok üstün bir futbolla galip geldik. Hocamızın da söylediği gibi, Galatasaray kötü olduğu için değil, biz iyi oynadığımız için 3 puanı kazandık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ı kendi sahamızda en son 28 yıl önce 3-0 yenmiştik, bu nedenle dünkü galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bizim asıl hedefimiz taraftarımızla birlikte emin adımlarla başarılara ulaşmamız. Asla disiplini elden bırakmadan 3 yıl içerisinde Avrupa hedefi ve 5 yıl içerisinde ise bir Anadolu kulübü olan Orduspor'u Süper Lig şampiyonu yapmak hedefimiz. Bu sürece verilen destek arttığı sürece biz bu hedeflerimize ulaşacağız.''

Murat Gürsoy, Orduspor'un mali açıdan Türkiye'de sayılı kulüpler arasında olduğunu sözlerine ekledi. 
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