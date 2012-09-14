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Güre galibiyetle başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Out’ta oynanan ilk maçta Güre Belediyesi, Burhaniye Belediyesi’ni 73-84’lük skorla mağlup etti.

14 Eylül 2012 Cuma 21:35
Güre galibiyetle başladı
Güre Belediyesi rakibi karşısında 2 sayı çizgisinden %64, 3 sayı çizgisinden ise %45,9 isabet oranı yakaladı. Ebru Ünal 22 sayı, 6 ribaund ve 1 asistlik performansı ile takımının en skorer ismi olurken bu oyuncuyu 16 sayı ile Hanife Çakır ve 12 sayı ile Gülnur Sandallıoğlu takip etti. Burhaniye Belediyesi’nde ise Hande Çelebi 37 dakika sahada kalırken 30 sayı, 15 ribaund, Cevriye Sel de 18 sayı ile maçı tamamladı. 
 
Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki ekip karşılıklı basketler bulurken beşinci dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Periyodun sonlarına doğru hücumda etkinliğini arttıran Güre Belediyesi periyodu 17-20 önde tamamladı. İkinci periyottaki ilk beş dakikalık dilimi ise 23-26 Güre ekibi üstün geçerken, devre de Güre Belediyesi’nin 33-35 üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta üstünlüğünü devam ettiren Güre Belediyesi final periyoduna 53-64 önde girdi. Maçın son periyodunda rakibi karşısında bulduğu basketlerel farkı eriten Burhaniye Belediyesi skoru 63-66’ye getirdi. Fakat farkı yeniden açan Güre ekibi mücadeleyi 73-84 kazandı.

SALON: Kadir Has Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Özgök, Uğur Özmen, Murat Ciner 

BURHANİYE BELEDİYE (73): Cansu Korkmaz 14 (3 ribaund, 3 asist), Mihriban İbek (5 ribaund), Şafak Deniz 3 (1 ribaund), Cansu Meryem Altay 8 (1 ribaund, 1 asist), Cevriye Sel 18 (2 ribaund, 1 asist), Hande Çelebi 30 (15 ribaund, 1 asist), 

GÜRE BELEDİYE (84): Ebru Ağar 4 (9 ribaund, 1 asist), Hanife Çakır 16 (2 ribaund, 5 asist), Şenay Şale (3 ribaund, 4 asist), Tuğba Gönen 6 (2 ribaund, 7 asist), Ebru Ünal 22 (6 ribaund, 1 asist), Şirin Altuntabaklı 3 (2 ribaund), Gülnur Sandallıoğlu 12 (6 ribaund), Deniz Selin Ekiz 6 (5 ribaund, 3 asist), Merve Alkış 7 (3 ribaund, 1 asist), Eren Maşa 6 (3 ribaund, 1 asist), Birsu Dinçer 2 (1 ribaund)

1.PERİYOT:17-20
2.PERİYOT:16-15
3.PERİYOT:20-29
4.PERİYOT:20-20
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