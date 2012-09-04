Gürbüz Çapan’a 5 Yıl Hapis Cezası

Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında verilen kararların Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından usulen bozulmasıyla yeniden görülmeye devam edilen davada, Gürbüz Çapan ''suç örgütü kurmak'' ve ''rüşvet almak'' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Zeki Çapan, Mehmet Uzunol ve Ahmet Pehlivan katıldı. Duruşmaya gelmeyen Gürbüz Çapan ve diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Duruşmaya veriler aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ı ''suç örgütü kurup yönetmek'' suçundan 1 yıl 8 ay, ''rüşvet almak'' suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Çapan hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik maddelerinin uygulanmasına hükmetti.

Çapan hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan açılan davanın ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.

Aralarında Zeki Çapan, Çetin Çapan ve Günay Çapan'ın da bulunduğu 31 sanık hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlarından açılan davayı zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldıran mahkeme heyeti, 17 sanığın ise ''rüşvet almak'' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 31 sanık hakkında ''örgüte üye olmak'' ve ''kurulan örgüte yardım etmek'' suçlarından açılan davanın zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti.

-Davanın geçmişi-

Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılamayı yapan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, eski belediye başkanı Gürbüz Çapan ile kardeşleri Zeki, Çetin ve Günay Çapan'ın da aralarında bulunduğu 102 sanık hakkında ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'', ''örgüte üye olmak ve yardım yataklık etmek'', ''rüşvet almak'', ''rüşvet vermek'', ''resmi ihaleye fesat karıştırmak'' ile ''sahte özel evrak tanzim etmek'' iddialarıyla açılan davalara ilişkin ''görevsizlik kararı'' vererek, dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi de davanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanında olduğu gerekçesiyle ''görevsizlik kararı'' vermişti.

Dava dosyası, ortaya çıkan uyuşmazlık nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, yüksek mahkeme, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya bakmakla görevli olduğuna hükmetmişti.

Davayı karara bağlayan özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında Gürbüz Çapan'ın da olduğu 32 sanığın 10 ay ile 5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına ve Gürbüz Çapan'ın eski eşi Ayfer Çapan'ın (Talınlı) da aralarında olduğu diğer sanıklar hakkında açılan, ''suç örgütü üyeliği'', ''suç örgütüne yardım etmek'' ve ''ihaleye fesat karıştırmak'' davalarının ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi, farklı tarihlerdeki bazı duruşma tutanaklarının altında imza eksikliği olduğu gerekçesiyle mahkemenin bu kararını usul yönünden bozmuştu.