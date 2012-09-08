Gurbetçiler, Sneijder’i şaşırttı

Milli takımı dün (7 Eylül) Amsterdam Arena’da 17 bin 500’ü biletli yaklaşık 20 bin Türk desteklerken, Hollanda’nın dünyaca ünlü yıldızı Wesley Sneijder bu duruma çok şaşırdı.

'‘Bu nasıl oluyor'’ diyen başarılı futbolcu, “Kendi evimizde oynuyoruz, ancak stat kapasitesinin yarısını Türk taraftarlar kapatmış. Bu biletlere ulaşmak zordur. Hollanda vatandaşı olmanın dışında prosedür var. Ama Türkler uyanıklık yapıp biletleri kapmış. Evimizin avantajı böyle maçlarda kayboluyor. Sanki kendi sahamızda değil de deplasmanda oynuyormuşuz gibi. Tribünler kırmızı-beyaz. Bariz üstünlükleri var. Türk futbolcular çok şanslılar” diyerek maç öncesi tedirginliğini dile getirdi.





Araya sızdılar

Dünya Kupası Elemeleri’nde dün oynadığımız ilk maç için 20 Euro’dan başlayan biletlere adeta hücum eden taraftarlarımız Hollandalılar’a ayrılan tribünden de bilet alarak araya sızmayı da başardı.

Kaynak: Milliyet



