Günün son maçını ev sahibi kazandı

Antakya Belediyesi tarafından İskenderun'da düzenlenen Homend Hoşgörü Basketbol Cup devam ediyor.
Turnuvanın 3. gün son maçında Homend Antakya Belediyesi, Ceyhan Belediyesi'ni 77-61 yendi.
Homend Antakya Belediyesi: 77 - Ceyhan Belediyesi: 61
Salon: İskenderun
Hakemler: Halil Baydemir, Ayhan Baykara, Özkan Tolo
Homend Antakya Belediyesi: Naile 15, Gizem 14, Dilara 2, Belgin 13, Dacic 21, Selin 2, İlsu 10
Ceyhan Belediyesi: Ceyda 14, Asena 7, Şeniz 3, Tuğçe 10, Aslı 15, Melek 5, Kübra 7
1. periyot: 21-14
Devre: 42-33 (Homend Antakya Belediyesi lehine)
3. periyot: 65-51