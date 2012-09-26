Günün Mobil Uygulaması: Polamatic

Polamatic iPhone’a ve iPod Touch’a Polaroid fotoğraflar çekebilme özelliği kazandırıyor.12 farklı çerçeve ve efekt sayesinde dilediğiniz fotoğrafı çekin, düzenleyin ve herkesle paylaşın. 12 farklı yazı stili bulunan uygulama ile fotoğraflarınıza yazı da yazabiliyorsunuz. Polamatic”in beraberinde gelen çerçeve, yazı stilleri ve efektler yeterli gelmiyorsa yenilerini satın almanız mümkün.

Polamatic ile yarattığınız fotoğrafları FaceBook, Twitter, Flickr, Tumblr, Instagram gibi sosyal medya araçları üzerinden tüm takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Uygulamada bulunan efektler ve çerçevelerle yetinmeyenler için Polamatic size daha sonra dilediğiniz efekti ve çerçeveyi satın alma imkanı da sunuyor.



