Günün Mobil Uygulaması: Flickr

Telefonunuzdaki görselleri Flickr hesabınız üzerinden paylaşmanız olanak tanıyan yazılım, gelişmiş Geo-tag özellikleri ile içeriklerin konuma göre listelenebilmesini sağlıyor.

Flickr mantığına uygun olarak görselleri blog mantığında tarihsel bir sıralamada görüntüleyen uygulama, gelişmiş bir rehber entegrasyonuna sahip. Bu sayede fotoğrafları rehberinizdeki kişilerin paylaştığı görseller sıralamasında görebilmek, arama ve arama sonuçlarının bu şekilde sıralanmasını sağlamak mümkün.

Flickr sayfaları üzerinden paylaşılmış ve herkese açık fotoğraf ve videolar içersinde arama yapma olanağına da sahip olan uygulama, bu sayede ihtiyacınız olan yüksek kaliteli görsellere kolayca ulaşabilmenize olanak tanıyor.

Uygulama ile Flickr hesabınıza gönderdiğiniz resimleri, yazılım arayüzü üzerinden doğrudan Twitter, Facebook, Tumblr gibi ağlardaki adresinize de gönderebilmeniz mümkün.