Günlükteki taciz tutuklattı

Gaziemir İlçesi’nde meydana gelen olayda, ev kadını Ş.E., lise öğrencisi 16 yaşındaki kızı S.E.’nin masa üzerinde unuttuğu günlüğü okumaya başladı. Anne Ş.E., günlükle kızının yaklaşık 4 yıldır eniştesi O.Ç.’nin tacizine uğradığını anlayınca şoke oldu. Tacizleri sorduğu kızının da yaşadıklarını anlatması üzerine Ş.E., polise başvurarak kardeşinin eşi O.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonrasında gözaltına alınan O.Ç., sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.