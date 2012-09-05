Güngör’den taraftara çağrı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Taşkın Güngör, yaptığı açıklamada, lige hazır olduklarını belirterek, yaklaşık 50 günlük bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.





Hazırlık sürecinde 9 maç yaptıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:





''Erzurum halkına layık bir takım oluşturmaya çalıştık. Erzurum artık her yıl sil baştan kadro yapılan bir takım değil, uzun vadeli kadrolara sahip bir yapıda kulüp olmalıdır. Bunun için çalışıyoruz. İddialı bir yönetim kurulu var. Çok istekliler. Hem günü kurtarmak hem de geleceğimizi garanti altına almak için ümit veren bir kadro oluşturduk.''





İzleyenlere keyif veren bir oyun sergileyeceklerini belirten Güngör, ''Pazar günü oynayacağımız Maltepe maçında tüm Erzurum halkının desteğini bekliyoruz. 90 dakika çekirdek yiyen değil, maçtan gözünü alamayan bir seyirci profilimiz olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.







