Güneydoğu Asya 7.9 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı (3)

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Güneydoğu Asya, Endonezya merkezli 7.9 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Endonezya Ulusal Meteoroloji Kurumu, depremin ardından batı Sumatra'da tsunami uyarısı yaptı.