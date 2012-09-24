Güneş’in kozu Janko

Trabzonspor'da tüm gözler Marc Janko’nun üstünde. Henüz hiçbir maçta ilk 11’de forma giyemeyen Avusturyalı golcü, Gaziantepspor ve Sivasspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu. 1.96’lık dev forvet, siftahı bu akşam Fenerbahçe karşısında yapacak. Hem Şenol Güneş’in, hem de taraftarların Janko’dan beklentileri büyük. Deneyimli çalıştırıcı, takımın hücum planını 29 yaşındaki golcünün üzerine kuracak. Fenerbahçe savunmasının duran toplarda yaşadığı zaaflar, Janko’yla avantaja çevrilecek. Avusturyalı golcü daha önceden Salzburg, Twente ve Porto formalarıyla bu tarz önemli ve gerilimi yüksek maçlarda forma giymişti.





Kaynak: Fanatik



