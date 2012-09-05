Güneş: ’’Enerjim bitti, bırakın gideyim’’

Videoton elenişi ve ardından gelen Gaziantepspor yenilgisiyle sarsılan Trabzonspor’da kapalı kapılar ardında çarpıcı gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerin en önemlisinin ise teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticiler arasında olduğu öğrenildi.

Kendisine dair eleştirilerin artması üzerine Güneş’in Asbaşkan Nevzat Şakar ve yönetim içinde kendisine en yakın isimlerden olan Genel Sekreter Hasan Yener ile bir araya geldiği ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Kendisini sorumlu hissettiğini ve bir kan değişiminin iyi geleceğini düşünen deneyimli antrenörün, “Enerjimin az olduğunu daha önce de söylemiştim. Hepimizin öznesi Trabzonspor. Eğer siz de uygun görürseniz bırakmak gibi bir düşüncem var” mesajını ilettiği bildirildi. Güneş’in bu çıkışına yöneticilerin tavrı ise net oldu. Şakar ve Yener’in ise Güneş’e, “Biz bu yola birlikte çıktık. Aynı gemideyiz. Sizinle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Böyle bir ayrılık kimseye fayda getirmez” sözleriyle karşılık verdiği ve konunun kapatıldığı vurgulandı.





Kulislerde konuşuluyor





Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce Şenol Güneş’in yine istifayı düşündüğü söylentileri Trabzon kulislerine yayılmış, hatta düzenlenecek basın toplantısının bu sebeple ayarlandığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra yine araya girenler tarafından ikna edilen Güneş, bir basın toplantısı düzenlemiş ve camiaya birlik-beraberlik çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Fanatik