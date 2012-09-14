6 günde 75 hain öldürüldü

HAKKARİ Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Eylül tarihleri arasında asker, polis, özel harekat ve geçici köy korucularından oluşan birliklerce terör örgütüne yönelik operasyon icra edildiği belirtildi.



4 asker şehit oldu

4 askerin şehit olduğu operasyonlarda, 75 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, ''Bölgede terörü önleyici faaliyetlere hassasiyetle devam edilmektedir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diler, ailelerine ve milletimize sabır temenni ederiz'' denildi.