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Şehit Polis 5 gün sonra evlenecekti

Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi’nde canlı bomba kendini patlattı. Patlamada şehit olan polis memuru Bülent Özkan, 5 gün sonra evlenecekti.

11 Eylül 2012 Salı 18:08
Şehit Polis 5 gün sonra evlenecekti

 

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, patlamayla ilgili olarak, ''Gazi Karakolumuza bir canlı bomba gelip kendini patlatmıştır. Kendisi olay yerinde ölmüş. Vatandaşların girdiği x-ray kapısının önünde kendisini parçalıyor. Vatandaşlarımız oraya kadar rahatça gelebilir. Oradaki vatandaşlarımızı karşılayan en yakındaki polis memurumuz şehit'' diye konuştu.

Önce el bombası atmış
Çapkın, ''Tek bir kişi önce el bombası atmış, sonra kendisini patlatmış. Eylemin çeşidi bu şekilde. (Canlı bombanın) Kimliği ile ilgili şu anda henüz açıklama yapmak istemiyoruz. Ama netleştirdik aşağı yukarı. 25 yaşlarında bir erkek. Örgütü de şimdilik söylemeyelim'' dedi. 
Hüseyin Çapkın, ''El bombası içeriye mi atılıyor?'' sorusuna ise ''Doğru, doğru'' yanıtını verdi. 

Şehit polis memuru 5 gün sonra evlenecekti
Gazi Polis Merkezi'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Bülent Özkan'ın 5 gün sonra evleneceği öğrenildi.
Özkan'ın evinin bulunduğu Sultangazi Cebeci Mahallesi 2459. Sokak'taki evinin önüne yakınları ve komşuları geldi.
Şehit polisin 16 Eylül'de dünya evine gireceği nişanlısı Sevinç Öztürk'ün de eve gelerek, Özkan'ın yakınlarına sarılarak ağladığı görüldü. Bu arada baba Ergün Özkan'ın, komşularına bugün çiftin düğün davetiyelerini dağıttığı öğrenildi.
Şehit polisin evinin balkonuna ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Baba Ergün Özkan, dışarı çıkarak evin önünde taziyeleri kabul etti. 
Şehit polis memuru Bülent Özkan'ın bir sene önce doğu görevini tamamlayarak, İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Yaralı polislerin durumu
İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, saldırıda yaralanan Gazi Polis Merkezi Amiri Hüseyin Eke ve komiser Hüseyin Tortumlu'yu Özel Gazi Hastanesi'nde ziyaret etti.
Çapkın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren polis memuru Ramazan Çakır'ı da ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çapkın, ''4 polisimiz yaralı. Şu an hayati tehlikeleri yok. 3 de vatandaşımız yaralı. Yaralı vatandaşlar, polis merkezinde normal işlemleri için bulunuyordu'' diye konuştu.

Yaralanan vatandaş helikopterle nakledildi
Bu arada, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) götürülen bir vatandaş, ambulans helikopterle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Yanık ünitesinde tedavi alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Özel Gazi Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan 1 komiserin tedavisi ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

 

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