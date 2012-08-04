Gün geçtikçe neden zayıflıyor?

Genç şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus'ın bol bol vakti var galiba zira 19 yaşındaki güzel, kendi resimlerini çekip Twitter'dan paylaşmayı pek seviyor. Son olarak geçen gün yine kendi fotoğrafını çekip takipçileri ile paylaşan Hannah Montana filminin yıldızı, vücudunu o kadar beğeniyor olacak ki, yüzünü kadraja almaya bile zahmet etmemiş.



Zayıfladığından beri ince belini ve formda bacaklarını göstermekten mutluluk duyan Cyrus'un zayıflığı çok da sağlıklı durmuyor. Genç yıldız, paylaştığı bu fotoğraf öncesinde tüm gece waffle yediğini iddia ediyor.