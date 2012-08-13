Gümüşhane’ye Brezilyalı smaçör

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi takımlarından Gümüşhane Torulspor, Brezilyalı Dos Santos ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı İhsan Uçar, yaptığı açıklamada, teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, son olarak geçen sezon Almanya'nın Friedrichshafen takımında forma giyen Dos Santos ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Güçlü bir takımla sezona girmek istediklerini ifade eden Uçar, ''Dos Santos, 33 yaşında 1.95 boyunda tecrübeli bir smaçör. Takımımıza önemli katkısı olacak. Amacımız bu sezon şampiyonluğu Anadolu'ya getirmek. Bunun için güçlü bir takım kurmak istiyoruz'' dedi.
Gümüşhane Torulspor, daha önce iç transferde Murat Palavar, Sinan Bayram ve Vefa Yılmaz, dış transferde ise Çankaya Belediyesi Ankaspor'dan Alper Güllü, Maliye Milli Piyango'dan Tolga Altıntaş, Polonya'nın Jastrzokski Wogiel takımından Brezilyalı Ashley Nemer, Ziraat Bankası'ndan Özer Özger ve Tokat Belediye Plevnespor'dan Çağlar Özer ve Semih Çelik, Yunanistan'ın Alexandroupolis takımından Arjantinli Luis Pepe Gonzales ile anlaşmıştı.
Kulüp Başkanı İhsan Uçar, yaptığı açıklamada, teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, son olarak geçen sezon Almanya'nın Friedrichshafen takımında forma giyen Dos Santos ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Güçlü bir takımla sezona girmek istediklerini ifade eden Uçar, ''Dos Santos, 33 yaşında 1.95 boyunda tecrübeli bir smaçör. Takımımıza önemli katkısı olacak. Amacımız bu sezon şampiyonluğu Anadolu'ya getirmek. Bunun için güçlü bir takım kurmak istiyoruz'' dedi.
Gümüşhane Torulspor, daha önce iç transferde Murat Palavar, Sinan Bayram ve Vefa Yılmaz, dış transferde ise Çankaya Belediyesi Ankaspor'dan Alper Güllü, Maliye Milli Piyango'dan Tolga Altıntaş, Polonya'nın Jastrzokski Wogiel takımından Brezilyalı Ashley Nemer, Ziraat Bankası'ndan Özer Özger ve Tokat Belediye Plevnespor'dan Çağlar Özer ve Semih Çelik, Yunanistan'ın Alexandroupolis takımından Arjantinli Luis Pepe Gonzales ile anlaşmıştı.