Gümüşdağ basit hatalardan şikayetçi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilen Çorum Belediyespor'un teknik direktörü Hayrettin Gümüşdağ, tecrübeli futbolculardan kurulu, şampiyonluğu hedefleyen rakipleri karşısında, yaptıkları basit hatalar nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.
Gümüşdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştıkları Erzurum Büyükşehir Belediyespor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Alınan mağlubiyette takımının tecrübesizliğinin büyük payı olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, şöyle devam etti:
''Karşılaşmanın ilk dakikalarında iyi oyun kurmaya başladık. Orta sahada etkili olurken, rakip takım tecrübesini kullandı ve kanatlardan yüklenerek kalemizde etkili olmaya çalıştı. Oyun içerisinde aşırı top kaybı yaşamamız nedeniyle rakibe üstünlük sağlayamadık ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldık.''
Oyunun geneline bakıldığında basit hatalar ve aşırı top kaybının ön plana çıktığını vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:
''Tecrübeli futbolculardan kurulu, şampiyonluğu hedefleyen Erzurum Büyükşehir Belediyespor karşısında, yaptığımız basit hatalar nedeniyle mağlup olduk. Bu karşılaşmada hatalarımızı gördük. Kısa sürede önlem alacağız, takımımı tanıyorum, başarılı olacağız, yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız.''