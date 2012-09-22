Gümüş kızın hedefi altın

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda bireysel ve takımlarda gümüş madalya kazanan Neslihan Kavas, 2016 Rio Oyunları'nda raketini altın için sallayacak.





Kavas yaptığı açıklamada, doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle çocukluk döneminin hastanelerde geçtiğini belirterek, annesinin Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışması dolayısıyla lojmanda ikamet ettiklerini söyledi.





Lojmanın bahçesinde erkek arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynadığını ifade eden Kavas, takımdaki tek kızın kendisi olduğunu kaydetti. Kavas, DSİ Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Ziya Öner'in kendisini futbol oynarken gördüğünü ve yanına gelerek ''masa tenisi oynamak ister misin?'' diye sorduğunu dile getirerek, ''Öyle bir sporun olduğunu bile tam olarak bilmiyordum. Öner, bana 'gel başla beğenmezsen bırakırsın' demişti. Ertesi gün spor salonuna gittim ve bir daha da raketi elimden bırakmadım'' diye konuştu.





Kendisini engelli olarak görmediğini belirten Kavas, 2000 yılında Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kurulmadan önce engelsiz sporcularla mücadele ettiği minikler ve yıldızlar kategorilerinde madalyalar kazandığını anlattı.





2002 yılında federasyon tarafından ilk Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı ifade eden Kavas, şampiyonadan haberinin olmadığı için yarışmalara katılamadığını söyledi.





Kavas, elde ettiği başarılar sonucunda 2003 Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ve kafiledeki tek kadın sporcunun kendisi olduğunu belirterek, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini kaydetti.





Toplam 100'ün üzerinde madalya kazandı





2003 yılından beri birçok şampiyonaya katıldığını ifade eden Kavas, uluslararası şampiyonalara katılabilmek için yılda en az 5 tane turnuvaya katıldığını bildirdi.





Kavas, katıldıkları her turnuvadan madalya kazandıklarını dile getirerek, ''Toplamda 100'ün üzerinde madalyam vardır'' dedi.





Paralimpik Oyunları'nın 4 yılda bir düzenlediği için birçok ülkenin bu müsabakalara iyi hazırlandığını belirten Kavas, 2008 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandığını bu yıl Londra yapılan oyunlarında final oynamak için çalıştığını kaydetti.





Kavas, final oynama hedefine ulaşmak için birçok müsabakaya katıldığını ifade ederek, 2012 Londra Paralimpik Oyunları için 10 ay kamp yaptıklarını bildirdi.





''Olimpiyatlarda final oynamayı hedeflediğim için 10 ay kamp yaptık ailemi bile çok az gördüm'' diyen Kavas, kamp sürecinde günde 5 saat antrenman yaptığını söyledi.





Final maçı





Kavas, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3 Çinli sporcunun kendisinin rakibi olduğunu ifade ederek, 2 Çin'li sporcuyla aynı grupta yer aldıklarını kaydetti. Rakipleri göz önüne alındığında gruptan çıkmanın zor olduğunu birçok kişinin bildiğini dile getiren Kavas, finalde mücadele ettiği Çinli Lina Lei ile gruplarda da karşılaştığını ve o müsabakada 3-0 yenildiğini hatırlattı.





Kavas, daha önceden yenemediği bir sporcu olduğu için final maçına bir ön yargıyla çıktığını belirterek, maçta oyun olarak iyi mücadele ettiğini 2-1 öne geçmesine rağmen müsabakayı kazanamadığını söyledi.





Kavas, ''2008 Pekin'de bronz, 2012 Londra'da gümüş oldu, inşallah 2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanacağım. Paralimpik Oyunları büyük bir organizasyon, spor kariyerime son vermeden önce bu oyunlarda altın madalya kazanmak istiyorum'' dedi.