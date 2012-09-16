Güller: ’’Takım olma yolunda adım attık’’

PTT. 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Serhat Güller, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet aldıklarını, karşılaşmanın ardından yüzlerinin güldüğünü belirtti.





Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve skoru her an değiştirebilecek oyuncuların takıma büyük katkı sağladığını dile getiren Güller, ''Oynayan ve yedekteki oyuncularımızın kalitesi belli ama takım olmak farklı bir şey. Bugün takım olma yolunda da çok önemli bir adım attık. Oyuna iyi başladık ve Cafercan'ın güzel gollerini izledik'' diye konuştu.





Maç boyunca çok sayıda pozisyona girdiklerini ve rakiplerine pozisyon vermemek için çalıştıklarına dikkati çeken Güller, şunları söyledi:





''Sahada herkes bu maçla ilgili olarak terinin son damlasına kadar koştu. İkinci yarının başında 2-0'ın ardından bir tane pozisyon verdik ama kalecimiz önemli bir kurtarış yaptı. Çok pozisyon vermediğimiz, rakibin net olarak pozisyon bulmakta zorlandığı, bizim de tam tersi ne yaptığını bilen, mücadele eden, topu ileriye götüren, gol için mücadele eden net bir görüntümüz vardı.





Bugün oyundan zevk aldım, oyuna goller eklenince rahat bir maç oldu. Bizim adımıza çok da zor bir karşılaşma olmadı. Maçtan önce zor görünüyordu ama atılan goller, oynanan futbolla bizim açımızdan rahat bir karşılaşmaydı.''