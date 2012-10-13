Boluspor'un teknik direktörü Serhat Güller, ''Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz'' dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Güller sezon başından beri iyi futbol oynama adına sahada pozitif işler yapmaya çalıştıklarına değinerek, ''Zaman zaman takım içerisinde oyuncu eksikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Çok yetenekli ve önemli oyunculara sahibiz. Bazı futbolcularımızın sakatlığından, bazılarının da cezası olmasından ve kampa geç katılmasından dolayı form grafiğimizi tam anlamıyla yükseltemedik'' diye konuştu.





Denizlispor maçında sahadaki mücadelelerinden dolayı futbolcularını kutladığını dile getiren Güller, şunları kaydetti:





''Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Bugün de sahada diğer maçlara göre farklı bir dizilişte yer aldık. Alışık olmamalarına rağmen herkes elinden gelen çabayı gösterdi. Bunun karşılığında da bir golle 3 puanı almayı başardık. Önemli olan bundan sonraki maçlarımızda bu seriyi devam ettirip üst sıralara tutunabilmek. Bugün zorlu bir rakibe karşı kazanmasını bildik.''