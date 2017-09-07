Gülizar dizisi Başrol oyuncusu Elçin Sangu oldu

Star TV ekranlarında Kiralık Aşk dizisiyle ününe ün katan, şimdilerde aynı başrol oyuncularıyla yeni bir film projesinde yer alan Elçin Sangu'nun Kanal D yeni dönem tanıtımında büyük ses getirdiği projesi belli oldu. Kanal D ile 2 sezonluk sözleşmeye imza atan güzel oyuncu kanalın 2 yıl ekran yüzü olmak için sabırsızlanıyordu. Haber24'ün ulaştığı bilgilere göre O3 Medya hazırladığı drama dizisiyle ekranda boy gösterecek. Kendisi için riskli bir yol olsada komediden sıkılan oyuncu dram yapma için kolları sıvadı.

Çağan Irmak'ın yazacağı dizinin adı Gülizar olarak belirlendi. Şu anda yapım şirketi erkek başrol oyuncularıyla görüşmeye başladı. İlk olarak Kerem Bursin'e teklif götürülmesi bekleniyor.