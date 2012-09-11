Gül saldırıyı kınadı!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Sultangazi'de Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen hain saldırıda bir polis memurunun şehit olması, 4 polis memuruyla 3 vatandaşın da yaralanması nedeniyle herkesin derin bir üzüntü yaşadığını bildirdi.

Gül, açıklamasında şunları kaydetti:



''Polis Teşkilatımıza karşı modası geçmiş ideolojilerin peşinde koşan terör grupları tarafından yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türk Polisi'nin halkımızın huzur ve refahının korunması amacıyla terörizme karşı vermekte olduğu üstün mücadele azminden gurur duyuyorum. Emniyet Teşkilatımız bu kararlılığı, yılmadan sürdürecektir.



Bu hain saldırıda şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize ve Türk Polis Teşkilatı'na başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimi iletiyorum.''