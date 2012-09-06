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Gül'den patlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afyonkarahisar’daki patlamanın yürekleri dağladığını belirterek, ’’Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır’’ dedi.

06 Eylül 2012 Perşembe 10:05
Gül'den patlama açıklaması

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle milletçe büyük bir üzüntü yaşandığını kaydetti.
Gül'ün açıklaması şöyle:
''Afyonkarahisar'da, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'ndaki cephanelikte dün gece meydana gelen patlamada, 25 askerimizin şehit olması nedeniyle, milletçe büyük bir üzüntü yaşıyoruz.
Afyonkarahisar'dan gelen haber, acılarımızı katlamış, yürekleri dağlamıştır. Milletimizin başı sağolsun. Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır.
Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum.''
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e taziye mesajı gönderdi. 

Çiçek, 30 Ağustos Zaferi'nin 90. Yılının kutlandığı Afyonkarahisar'da meydana gelen elim bir patlama sonucunda 25 Mehmetçiğin şehit olduğu ve 8 askerin de yaralandığı haberini

almaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Çiçek, mesajında şunları kaydetti:
''Bölücü hainler tarafından Gaziantep, Şemdinli ve Beytüşşebap'ta düzenlenen saldırılar sonucunda verdiğimiz şehitlerin ardından gelen bu acı haber, acımızı daha da

katlamıştır. Bu tür keder verici olayların nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını düşünüyor, tekrar etmemesi için her türlü tedbirin alınacağına inanıyorum. Vatanın

birliğinin bekçisi olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına ve şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Elim olayda yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerler nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 
Mesajında şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa, şehit aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
''Biliyoruz ki en büyük acı evlat acısıdır. En büyük acı Metmetçiklerimizin şehit olmasından duyduğumuz acıdır. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 25

Mehmetçik Afyonkarahisar’daki patlamada şehit oldu. Acıların en büyüğü olan bu acı yüreğimizi dağlıyor. Bu büyük acıyla yüreklerimizi dağlayan şehit Mehmetçiklerimize rahmet,

yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize, Türkiye'ye başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimizin ailelerine de

geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''

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