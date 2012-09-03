Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Gül:Hesabını verecekler !

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şırnak’ta 10 askerin şehit olması üzerine bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Gül açıklamasında, Bu hain oyunun iç ve dış destekçileri de yanlış bir hesabın içinde olduklarını er geç anlayacaklar ve bunun cezasını çekeceklerdir. Bunun vebali ağırdır ve altından kimse kalkam

03 Eylül 2012 Pazartesi 16:38
Gül:Hesabını verecekler !

"TARİHİ YANILGIYI ENİNDE SONUNDA GÖRECEKLER VE HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR"

"Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu 10 askerimizin şehit olması milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. İnsanlık dışı eylemleri sürdürenler; yapılan reformlara, atılan sağlam demokratik adımlara rağmen, şiddete başvurarak, kan dökerek, kirli emellerini bir kez daha gözler önüne sermişlerdir. Bugüne kadar çocuk-yaşlı, asker-sivil demeden binlerce masum insanın hayatına kasteden bölücü terör örgütü, alçakça bir oyunun içindedir. Bu hain oyunun iç ve dış destekçileri de yanlış bir hesabın içinde olduklarını er geç anlayacaklar ve bunun cezasını çekeceklerdir. Bunun vebali ağırdır ve altından kimse kalkamaz. Şu da unutulmasın ki: Bugün kendilerine konjonktürel bir fırsat doğduğunu zannedenler, büyük tarihi yanılgıyı eninde sonunda görecekler ve hüsrana uğrayacaklardır."


"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

"Devletin şefkatinin, suçsuz insanların korunması konusundaki azami özeninin, asla bir zafiyet olarak görülmemesi gerekir. Silahla Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlılığından vazgeçirmek, ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar vermek, bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir. Türkiye’nin birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."


"TERÖRLE MÜCADELE DEMOKRASİ VE HUKUK İÇERİSİNDE, TOPYEKUN BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRECEKTİR”

"Türkiye yaşadığı acılar ne kadar büyük olursa olsun, terörle mücadelesini, vatandaşlarının hayat hakkını, temel hak ve özgürlükleri koruyarak, demokrasi ve hukuk içerisinde, topyekun bir anlayışla sürdürecektir. Teröre karşı amansız bir mücadele veren, emsalsiz fedakarlıklarıyla milletimizin takdirini kazanan güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimi iletiyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim