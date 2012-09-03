Gül:Hesabını verecekler !

"TARİHİ YANILGIYI ENİNDE SONUNDA GÖRECEKLER VE HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR"



"Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu 10 askerimizin şehit olması milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. İnsanlık dışı eylemleri sürdürenler; yapılan reformlara, atılan sağlam demokratik adımlara rağmen, şiddete başvurarak, kan dökerek, kirli emellerini bir kez daha gözler önüne sermişlerdir. Bugüne kadar çocuk-yaşlı, asker-sivil demeden binlerce masum insanın hayatına kasteden bölücü terör örgütü, alçakça bir oyunun içindedir. Bu hain oyunun iç ve dış destekçileri de yanlış bir hesabın içinde olduklarını er geç anlayacaklar ve bunun cezasını çekeceklerdir. Bunun vebali ağırdır ve altından kimse kalkamaz. Şu da unutulmasın ki: Bugün kendilerine konjonktürel bir fırsat doğduğunu zannedenler, büyük tarihi yanılgıyı eninde sonunda görecekler ve hüsrana uğrayacaklardır."





"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"



"Devletin şefkatinin, suçsuz insanların korunması konusundaki azami özeninin, asla bir zafiyet olarak görülmemesi gerekir. Silahla Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlılığından vazgeçirmek, ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar vermek, bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir. Türkiye’nin birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."





"TERÖRLE MÜCADELE DEMOKRASİ VE HUKUK İÇERİSİNDE, TOPYEKUN BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRECEKTİR”



"Türkiye yaşadığı acılar ne kadar büyük olursa olsun, terörle mücadelesini, vatandaşlarının hayat hakkını, temel hak ve özgürlükleri koruyarak, demokrasi ve hukuk içerisinde, topyekun bir anlayışla sürdürecektir. Teröre karşı amansız bir mücadele veren, emsalsiz fedakarlıklarıyla milletimizin takdirini kazanan güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimi iletiyorum."