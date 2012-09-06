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Gül, BDP’li vekili uçağına almadı

PKKlı teröristlerle kucaklaşma görüntüleri kamuoyunda büyük infial meydana getiren Barış ve Demokrasi Partisi(BDP) milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tepki gösterdiği ortaya çıktı.

06 Eylül 2012 Perşembe 12:50
Gül, BDP’li vekili uçağına almadı

Kırgızistan'a yaptığı son yurtdışı seyahatine BDP milletvekili Adil Kurt'u da götürmeyi düşünen Gül, son anda bu kararından vazgeçti. Kurmaylarına talimat vererek, Kurt'un uçağa alınmamasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül, Gaziantep'te meydana gelen saldırıda hayatlarını yitirenlerin cenaze törenlerine katılmak için programını değiştirerek, Ankara'dan önce Gaziantep'e gitmiş, ardından gecikmeli olarak Bişkek programına başlamıştı.

Zaman gazetesi'nin haberine göre; Gül'e eşlik eden AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri cenaze törenine Cumhurbaşkanı'yla birlikte katılıp, oradan Bişkek'e hareket etti. Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünde teröristlerle kucaklaşan vekiller arasında yer alan Kurt ise Cumhurbaşkanı Gül'ün talimatıyla Kırgızistan ziyaretine katılacak heyet listesinden çıkarıldı, bu nedenle Gaziantep'e de götürülmedi. Kurt, normalde Gül'ün uçağıyla Kırgızistan'a gidecek ve oradaki programlara iştirak edecekti. Fakat her kesimden büyük tepki çeken görüntülerin ardından Gül'ün çok sinirlendiği ve Kurt'un söz konusu grup içinde yer alıp almadığını sorarak, BDP'li milletvekilini uçağında istemediği öğrenildi. BDP'li vekillerle diyaloğa önem veren ve yurtdışı seyahatlerine BDP'li vekil götüren Gül'ün, son yaşananları 'kabul edilemez' bulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Zaman'a konuşan BDP Hakkâri Milletvekili Adil Kurt, "Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizi seyahatten hemen önce aradılar. 'Listede kısıtlamaya gidiyoruz' dediler. Ama bizi niye uçağa almadıkları gayet açık." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere 17 Ağustos'ta Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyüne giden ve aralarında Hakkâri Milletvekili Adil Kurt'un da bulunduğu heyetin araçları, Bağlar köyü ile Derecik beldesi yol ayrımında bir grup terörist tarafından durdurulmuştu. BDP'liler, teröristin yaptığı propaganda konuşmasını dinledikten sonra onunla samimi bir şekilde kucaklaşmıştı. BDP'lilerin bu görüntüleri toplumda büyük rahatsızlık meydana getirmişti.

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