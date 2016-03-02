Gs' Ya Avrupa'dan 1 Yıl Men Cezası Verildi. - Türker Arslan / Cas Hakimi Canlı Telefon Bağlantısı... - Nevzat Dindar / Gazeteci Canlı Telefon Bağlantısı.. başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Gs' Ya Avrupa'dan 1 Yıl Men Cezası Verildi. - Türker Arslan / Cas Hakimi Canlı Telefon Bağlantısı... - Nevzat Dindar / Gazeteci Canlı Telefon Bağlantısı.. başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Gs' Ya Avrupa'dan 1 Yıl Men Cezası Verildi. - Türker Arslan / Cas Hakimi Canlı Telefon Bağlantısı... - Nevzat Dindar / Gazeteci Canlı Telefon Bağlantısı.. başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Gs' Ya Avrupa'dan 1 Yıl Men Cezası Verildi. - Türker Arslan / Cas Hakimi Canlı Telefon Bağlantısı... - Nevzat Dindar / Gazeteci Canlı Telefon Bağlantısı...