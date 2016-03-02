Gs Uefadan 1 Yıl Men Cezası Aldı Telefon Bağlantısı:serkan Korkmaz A Spor Spor Yayınları Koord. Bülent Timurlenk A Spor Yorumcusu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans adlı programdan alınmıştır.



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Gs Uefadan 1 Yıl Men Cezası Aldı Telefon Bağlantısı:serkan Korkmaz A Spor Spor Yayınları Koord. Bülent Timurlenk A Spor Yorumcusu