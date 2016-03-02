Gs Avrupa'dan 1 Yıl Men Edildi. - Kenan Başaran / Radikal Gaz. Canlı Telefon Bağlantısı... - Cüneyt Tanman / Gs Eski Başk. Yön. Canlı Telefon Bağlantısı.. başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Bugün adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Gs Avrupa'dan 1 Yıl Men Edildi. - Kenan Başaran / Radikal Gaz. Canlı Telefon Bağlantısı... - Cüneyt Tanman / Gs Eski Başk. Yön. Canlı Telefon Bağlantısı.. başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Gs Avrupa'dan 1 Yıl Men Edildi. - Kenan Başaran / Radikal Gaz. Canlı Telefon Bağlantısı... - Cüneyt Tanman / Gs Eski Başk. Yön. Canlı Telefon Bağlantısı.. başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Gs Avrupa'dan 1 Yıl Men Edildi. - Kenan Başaran / Radikal Gaz. Canlı Telefon Bağlantısı... - Cüneyt Tanman / Gs Eski Başk. Yön. Canlı Telefon Bağlantısı...